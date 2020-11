Farul s-a calificat în optimile Cupei României după ce a învins-o pe Academica Clinceni, scor 2-1, pe teren propriu, în meciul din șaisprezecimile de finală.

Farul a deschis scorul în minutul 12, după o acțiune a lui Cosmin Bîrnoi, iar în repriza a doua, Banyoi a mărit diferența, scorul devenind 2-0 în minutul 65. Oaspeții au marcat în prelungiri prin Andrei Cordea.

“Sunt bucuros, pentru că băieții au jucat cu foarte mare determinare, au avut curaj. Și-au asumat riscuri în momentul în care au construit, iar lucrul acesta mă bucură foarte mult. Cred că nu s-a simțit nicio diferență din punct de vedere fizic între jucătorii noștri și cei de la Academica. Este normal ca ei să aibă mai multă siguranță și mai mare încredere pentru că sunt la un nivel superior, dar, per total, sunt mulțumit. Am avut și șansă, dar așa cum am spus de fiecare dată, când muncești, lucrurile bune se întâmplă. Am avut câteva situații în care am scăpat fără să primim gol. Am reușit să marcăm după un corner de-al lor, am dus foarte bine acel contraatac și de acolo meciul a devenit puțin mai ușor pentru noi. Este un lucru important pentru oraș, pentru echipă. Eu cred că toți jucătorii care sunt în lotul Farului dau dovadă de caracter, muncesc, sunt respectați și putem să facem lucruri mult mai bune. Să ne ocupăm de campionat acum. Până la următorul meci din Cupă avem timp să ne pregătim, dar urmează o perioadă foarte încărcată pentru noi, cu trei meciuri în campionat. Suntem foarte puțini. Astăzi nu am putut să fac decât trei schimbări, erau toți jucătorii mei, mai aveam doi portari pe bancă. Dacă eram nevoit să fac a patra schimbare, aș fi băgat un portar,” a declarat Ianis Zicu.

Sursa: Realitatea de Constanta