Evenimentul permite accesul participanților la piaţa franceză a vacanțelor.

„Reprezentanţii Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa vor fi prezenţi în perioada 14-17 martie 2024 la Salonul Mondial de Turism de la Paris. Alături de colega mea de la departamentul comunicare, vor mai fi prezenţi alături de noi Sebastian Puznava – vicepreşedintele OMD Mamaia Constanţa şi Florin Petre – fotograf partener pentru buna acoperire media a evenimentului. Destinaţia noastră va participa în mod asemănător cu celelalte târguri de turism, cu 6 filme de prezentare, subtitrate de această dată în limba franceză. Sperăm să ne întoarcem de la Paris cu noi parteneri internaţionali, care să ne sprijine atât în promovarea staţiunii Mamaia şi a oraşului Constanţa în Franţa, cât şi cu atragerea de tour-operatori francezi către litoralul românesc”, a declarat George Măndilă, preşedintele Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa, citat de Radio Vacanța.

Târgul din capitala franceză reuneşte specialişti din domeniul turismului mondial, reprezentând organisme naţionale, regionale şi locale de turism, asociaţii profesionale, tour-operatori şi agenţii de turism, companii aeriene, firme de închirieri auto, societăţi de transport feroviar sau naval, lanţuri hoteliere, campinguri şi alte structuri de cazare şi parcuri de distracţii.

În zona Globe-Trotteurs din cadrul salonului, creatorii de conţinut vor împărtăşi experienţele lor de călătorie din cele patru colţuri ale lumii şi din cele mai pitoreşti regiuni. Amoureux du Monde, Jonathan Radet, Lost in the USA, Jenny et Benoît, La Croisee du Monde, Bon voyage Camille sunt câţiva dintre participanţi.

Fondată în primăvara anului 2023, OMD Mamaia Constanţa îşi propune să deruleze o campanie amplă, care să schimbe percepţia românilor asupra experienţei de vacanţă pe care destinaţia Mamaia Constanţa o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.