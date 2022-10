Crin Antonescu rupe tăcerea. Fostul lider liberal a analizat ieșirea publică a directorului SRI.

„Cuprinde o analiză, o evaluare, considerații de natură genenrală despre 30 de ani, România post comunistă și niște perspective. Faptul că se adresează într-o universitate tinerilor de acolo, acest mesaj înseamnă că în viziunea să despre România, mediul acadademic, generația tânără, sunt cele care au șansă să schimbe în bine ceea ce trebuie schimbat în bine în destinul României. Nu cred că a fost un discurs de candidat, dar fără îndoială și asta m-a frapat în mod pozitiv, a fost mult mai mult decât o intervenție punctuală sau decât un bilanț legat de o fiuncția de director SRI. A fost până la urmă profesiunea de credință și evaluarea unui om cu activitate publică, unui om care a făcut politică, unui om care conduce această instituție de câțiva ani buni, a unui om care a văzut și a trăit multe în politică românească. Remarcabil este de altfel, pot să spun asta, pt că îl cunosc pe Hellvig, este unul din puținii oameni care au pornit de jos și au parcurs de jos drumul până la vârful politicii.

A fost discursul unui lider, asta am văzut. Eu îl văd, eu am lucrat, am colaborat, am fost coleg cu el ani buni, știu care sunt capacitățile sale, viziunile sale, valorile sale, deci consider că poate fi un lider politic și încă unul semnificativ.

S-a vorbit aproape în fiecare zi în ultimii ani despre activitatea serviciilor în politică, despre jocurile pe care acestea le fac în politică și cu oameni politici pronunțând că face mai mult, spune un lucru care este cu totul adevărat, nu întotdeauna serviciile i-au căutat pe politicieni să facă asupra lor presiuni, ba chiar destul de rar, ci foarte mulți politicieni au căutat anormal, în mod nedemocratic să își întărescă pozițiile, să își securizeze diferitele opțiuni, prin apeluri, sigur neoficial, la servicii de forță, în primul rând la serviciile de intelligence, ori chestiunea asta trebuie spusă și mă bucur că el a făcut-o. Cred că doar enunțarea acestei realități și faptul că s-a spus pe nume acestei realități este încă o dată de salutat.”