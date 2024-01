Preşedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că a fost în „dialog şi în coordonare” cu preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, pe parcursul desfăşurării protestelor fermierilor, menţionând că a fost la Guvern şi a vorbit cu prim-ministrul aproape în fiecare zi pe acest subiect.

„Nu este deloc aşa (că social-democraţii ar fi fost lăsaţi singuri de liberali în faţa nemulţumirilor protestatarilor – n.r.), am fost în dialog şi în coordonare cu preşedintele Partidului Social Democrat, cu premierul României. Probabil că aţi văzut şi acum o săptămână că am fost la Guvern, când s-au discutat toate aceste revendicări ale fermierilor şi transportatorilor, în fiecare zi aproape am vorbit. Miniştrii noştri cu responsabilităţi sau, mă rog, cu parte din responsabilităţi, pentru că discutăm de domeniul de responsabilitate specific Ministerului Agriculturii şi Ministerului Transporturilor, au avut şi au în continuare contribuţia şi căutăm soluţii pentru că este datoria noastră să căutăm soluţii pentru a rezolva aceste probleme ale oamenilor”, a precizat Ciucă, în contextul unei întrebări referitoare la acuzele social-democraţilor, care i-ar fi reproşat liderului liberal că i-a lăsat singuri în faţa nemulţumirilor protestatarilor.

Întrebat ce se va întâmpla dacă protestele vor continua, preşedintele PNL a spus că vor fi găsite soluţii, „prin dialog şi înţelegere”, iar protestatarii vor trebui „să le înţeleagă şi să le accepte”.

„Eu cred că vom găsi, cum am găsit de fiecare dată, calea de dialog şi de înţelegere. Este datoria noastră să venim cu soluţii, dumnealor să le înţeleagă şi să le accepte, astfel încât să putem să ne vedem în continuare de treabă, pentru că mai avem o lună, o lună şi jumătate de iarnă şi trebuie să ne preocupăm de ceea ce avem de făcut în domeniu”, a punctat Ciucă.

El a negat că în coaliţie s-ar fi discutat despre intenţia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a cere demisia comisarului european pe agricultură, legat de problema cerealelor şi a impactului pe care îl are această problemă asupra fermierilor români.

„Nu am discutat despre o astfel de acţiune. Ceea ce este important de spus şi am spus de fiecare dată tuturor reprezentanţilor acestor domenii de activitate, în special fermierilor, pentru că stăm de vorbă cu dumnealor şi trebuie să vedem în ce măsură au contribuit fondurile de la Uniunea Europeană, astfel încât agricultura din România, fermierii din România să poată să beneficieze atât de sprijin, cât şi de fonduri pentru dezvoltare, pentru tehnologizare şi cu toţii trebuie să recunoaştem cât de consistent a fost acest ajutor (…). Anul trecut, fermierii români primeau, România primea pentru fermieri două miliarde de euro pentru sprijin financiar nemijlocit, aproximativ un miliard pentru dezvoltare, ca atare, anual vin în România aproximativ trei miliarde euro pentru domeniu”, a transmis Ciucă.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunţat, luni, într-o discuţie cu fermierii, la Târgu Mureş, că va cere demisia comisarului european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, marţi, în cadrul Consiliului de Miniştri.