Aeroportul din Tulcea ar fi trebuit să fie poarta de intrare a turiștilor spre Delta Dunării, destinație fermecătoare și unică în România. În realitate însă, aeroportul doar mănâncă bani. Culmea, s-a cheltuit foarte mult pentru un număr infim de turiști. În plus, aeroportul în loc să aducă turiști în Delta Dunării, îi duce pe tulceni în Antalya, scrie realitatea.net.

Aeroportul International Delta Dunarii, din Tulcea, este international doar pe hartie pentru ca, in realitate, nu contribuie cu nimic la cresterea numarului de turisti din Delta.

Din 2013 pana in prezent, acest aeroport a avut aprox 3.000 de turisti, potrivit Asociatiei Aeroporturilor din Romania si din rapoartele Curtii de Conturi. Cu toate astea, Aeroportul Delta Dunarii doar mananca bani, si nu putini! Imbarcarea putinilor pasageri s-a facut cu investitii foarte mari, bugetul aeroportului fiind de 93 de milioane de lei. Acesta va creste insa in acest an la 167 de milioane de lei desi nu-l foloseste nimeni. Turisti in Delta Dunarii nu vin cu avionul si nici aeronavele de tip cargo nu pot ateriza aici, insa aeroportul are 64 de angajati. Acesta a trecut printr-un proces de modernizare cu 12 milioane de euro, in anul 2016, pe fonduri europene. Cu acesti bani, s-ar fi modernizat pista de decloare-aterizare si s-ar fi extins terminalul de pasageri.

In 2017, a fost declasificat pentru ca nu indeplinea conditiile impuse la nivel european.

Directorul aeroportului spune ca zilnic aeroportul se inchide la ora 15 pentru ca in continuare se efectueaza lucrari de modernizare.

Aeroportul va avea o singura cursa in minivacanta de 1 mai, dar nu pentru a aduce turisti, ci pentru a-i duce pe tulceni in strainatate.

Sursa: Realitatea de Tulcea