FC Viitorul a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul de pe teren propriu cu Academica Clinceni în etapa 26 din Liga 1.

Oaspeții au deschis scorul la prima minge trimisă pe spațiul porții, după ce Andronic a reluat cu capul din 6m, în min.41.

Viitorul a egalat în min.90, prin Tsoumou, cu un șut din 10m lateral.

„Nu s-a pierdut totul. E un punct. Ne-am fi dorit să câștigăm. E un pct meritat la cum am jucat, mai ales în repriza a doua. Ei se apără aglomerat, ăsta e Clinceniul. Așteaptă greșeala adversarului. Noi am făcut o gafă la mijlocul terenului, unde n-ai voie să riști. Apoi, același scenariu ca în fiecare meci. Centrare din lateral, marcaj larg, ei au doi inși și dau gol. Apoi am presat, am și forțat cu Tsoumou, iar lucrurile au fost mult mai bune în repriza a doua. E un punct”a declarant Mircea Rednic

Întrebat dacă își va pierde postul dacă ratează play-off-ul, Rednic a fost tranșant

„N-are nicio legătură. Am contract pe un an și jumătate. Sigur că există clauze, o să le discutăm. Dar nu uitați că Viitorul n-a pierdut cu Mircea Rednic pe bancă. Când s-a pierdut, Rednic nu era. Au preluat alții echipa și au pierdut toate cele trei meciuri. Nu e ușor, că făceați comparații cu fostul antrenor. Sunt mulți jucători care au plecat de atunci, Ghiță, Casap, Iancu. Mai sunt cinci meciuri și se joacă intrarea în play-off.

Viitorul are 28 de puncte și se află la 8 puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off, ocupată de FC Botoșani.

