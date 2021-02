Simona Halep s-a vaccinat anti-Covid, miercuri, la centrul de la Institutul Cantacuzino. Încă de luna trecută, sportiva a anunțat că se va vaccina de îndată ce va fi posibil, pentru că vrea să se termine pandemia cât mai repede.

„Sunt bine, am avut puţine emoţii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am făcut Pfizer, evident că mă voi proteja şi în continuare. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin, sper să se vaccineze cât mai multă lume. Mă linişteşte că sunt mai în siguranţă, aştept şi rapelul, sper să nu am reacţii adverse. Sper să merg şi la Olimpiadă şi să câştig medalia. Sfatul meu este să facem acest vaccin”, a declarat Simona Halep.

Sursa: Realitatea de Constanta