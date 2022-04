Liderii coaliției au ajuns la un acord privind noua schemă de ajutorare pentru românii cu venituri mici, dar și pentru mediul de afaceri. Întregul pachet a fost prezentat, oficial, de premierul Nicolae Ciucă și de liderii PSD, Marcel Ciolacu și UDMR, Kelemen Hunor. Peste 17 miliarde de lei vor fi alocați pentru măsurile de sprijin. Vor primi vouchere românii săraci, cresc salariile în agricultură și vor primi ajutor și firmele.

„Sprijin pentru România reprezintă un pachet de soluții pentru cetățeni și economie. Programul de guvernare are in centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare are datoria sa vina cu solutii la problemele oamenilor si ale mediului economic, mai ales într-o perioada atat de dificila ca cea pe care o traversăm. Pachetul are 17,3 miliarde de lei, 52% este asigurata din fonduri europene, si 48% din fonduri de la bugetul de stat. Are trei obiective principale, susținerea econnomiei pentru o crestere economcia sanatoasa, realizarea coeziunii sociale și solidaritatea intre generatii”, a anunțat Nicolae Ciucă.

La finalul discuțiilor, documentul cu toate măsurile de sprijin a fost publicat de guvern (DOCUMENT AICI) . Astfel, valoarea totală a pachetului de măsuri ajunge la 17,3 miliarde de lei, din care 9 miliarde lei – fonduri europene și 8,3 miliarde lei – buget de stat.

– Vouchere pentru alimente de bază – 50 de € la fiecare 2 luni pentru familiile cu cel puțin 2 copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/lună, pentru pensionari cu venit mai mic de 1.500 lei/lună, pentru persoanele cu venit minim garantat, pentru persoanele cu dizabilități

– 4,7 milioane de persoane vor beneficia de vouchere în 2022

Valoare totala 1 miliard euro

– 75% din salariu pentru angajații în șomaj tehnic, până la sfârșitul anului prin continuarea programului Kurzarbeit – reducerea programului de lucru

– majorarea cu 50% valoarea tichetelor de masă – de la 20,17 lei la 30 de lei

– Ajutor de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15 la sută la utilități

– 200 milioane euro pentru investițiile cu impact major în economie, cu posibilitate de prelungire

– Ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în valoare de peste 1 milion de euro

– 300 de milioane lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane și pentru companiile de distribuție (0,5 lei/litru din prețul final la pompă)

– Ajustarea contractelor de investiții publice în derulare, finanțate din fonduri naționale și europene, în funcție de creșterea prețurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje – 5,2 miliarde de lei în 2022 sprijin pentru continuarea și finalizarea contractelor în derulare

– 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România

– 300 milioane de euro grant capital de lucru pentru fermierii români

– Salariul minim în agricultură și industria alimentară – 3.000 de lei brut (similar celui din sectorul construcții)

– Reînvierea Casei de Comerț Unirea, căreia i se vor aloca 100 de milioane de euro

– Vouchere pentru elevii care primesc burse sociale – 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine

– 200 de lei în plus pentru salariul minim (creștere voluntară scutită de taxe)

– Dublarea normei de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați – de la 11 lei/zi – la 22 de lei/zi

– Alocația zilnică de hrană pentru copiii din sistemul instituționalizat crește de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 lei/zi, în funcție de vârstă

– Sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei

– Cresc cu 58,5% sumele acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite

– Extinderea programului de fertilizare în vitro/numărul persoanelor care pot aplica crește de la 300 la 5.000 în 2022