Farul Constanța va disputa pertida cu CFR Cluj, luni, 23 ianuarie, de la ora 20:00, la Ovidiu, în etapa a 22-a din Supeliga.

”Nu se putea mai bine decât să începem anul contra campioanei României. E un meci foarte greu. Întotdeauna, între noi au ieșit partide deosebite. Am câștigat și noi, și ei, fiecare de multe ori. Va fi o confruntare echilibrată. Ne dorim să câștigăm cele trei puncte….În noul an, obiectivul nostru principal e să continuăm ce am început în vară, încercând să câștigăm la fiecare meci cele trei puncte și să dobândim o mentalitate de învingători, a declarat Gheorghe Hagii

Sursa: Realitatea de Constanta