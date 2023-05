Farul a câștigat campionatul după victoria cu FCSB, scor 3-2 în penultima etapă a play-off-ului.

Gică Hagi a declarat că echipa sa a meritat să câștige campionatul, iar titlul câștigat acum ”e mai mare decât primul”, cel obținut cu Viitorul, în 2017.

”Titlul acesta e mai mare decât primul, pentru că e pentru toată Constanța, toată Constanța este fericită! Am crezut tot timpul, ne place să atacăm, le-am zis tot timpul să atacăm. Am avut de toate în seara asta, cu toate că am început meciul foarte prost. Toți jucătorii sunt fenomenali, avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândru de ei”, a mai spus Hagi.

Sursa: Realitatea de Constanta