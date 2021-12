Interviu cu președintele Farului, Gheorghe Popescu, înaintea meciului cu Dinamo.

„În meciul cu Dinamo aș vrea să jucăm prost sau foarte prost și să câștigăm. Ultimele două meciuri am jucat foarte bine, am dominat și la Sepsi și în meciul cu CFR, din pacate am ratat foarte mult,nu am fost inspirați în fata porții. Se spune că pentru a câltiga trebuie să joci bine dar nu este întotdeauna așa….

În fotbal de cele mai multe ori este bine să fi pragmatic și pentru ca ceea ce contează sunt rezultatele, noi am facut performanță si rezultate bune ținând de strategie și de filozofia pe care o avem

Va fi un meci greu, Dinamo trece printr-o perioada grea. Fiind ultima etapa de campionat dorim să câștigăm acest jpc pentru a avea o vacanță liniștită”

Dinamo – Farul se va disputa pe 20 decembrie, de la ora 20:30.

Sursa video Farul

Sursa: Realitatea de Constanta