Farul a învins cu scorul de 2-0 pe Unirea Slobozia, în partidă restanță din etapa a 5-a din Liga a 2-a de fotbal.

Scorul a fost deschis de către gazde în minutul 12 cândRobert Băjan a centrat perfect de pe partea dreaptă, Andrei Banyoi a reluat excelent cu capul, mingea a lovit transversala, i-a revenit și atacantul în vârstă de 20 de ani a reluat la vinclu. Diferența de pe tabela de marcaj s-a majorat în minutul 33, după o nouă incursiune a lui Robert Băjan pe partea dreaptă, centrarea acestuia fiind reluată cu capul, din plonjon, de Antonio Cruceru, din 8 metri.

“A fost o partidă foarte grea, împotriva unei adversar care câștigase ultimele două partide, dar mă bucur că băieții au reacționat foarte bine după trei meciuri fără victorie. Am reușit să deschidem scorul repede, am fost echipa care a pus presiune în prima repriză. Am marcat și golul al doilea, apoi Slobozia a avut câteva ocazii ca să intre în joc, dar am menținut avantajul până la finalul primei reprize. După pauză, cred că am mai fi putut marca și să câștigăm la o diferență mai mare, dacă am fi judecat mai lucid unele faze. Nu am făcut schimbări în echipa de bază, toți jucătorii fac parte din lotul Farului, iar pentru mine toți sunt titulari și toți sunt importanți. Unii joacă din primul minut în unele meciuri, alții în altele. Cei care se antrenează și sunt dedicați sută la sută, mai devreme sau mai târziu primesc șansa aceasta. Nu știu dacă suntem sau nu în zona de play-off, este doar începutul campionatului, iar ceea ce mă interesează este să ne recuperăm fizic cât mai repede. Băieții au alergat foarte mult și avem doar două zile la dispoziție până la următorul joc”.

În etapa următoare, Farul va juca cu Turris Turnu Măgurele, sâmbătă, de la ora 12, pe teren propriu.

Sursa: Realitatea de Constanta