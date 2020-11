FC Farul a câștigat astăzi meciul disputat pe teren propriu cu CSM Reșița, în etapa aXIII-a din Liga a-II-a la fotbal.

La pauză scorul a fost 0-0, iar în repriza a doua oaspeții au cedat la o fază ofensivă a gazdelor. În minutul 73, Simon Măzărache a pătruns în careul advers și a șutat din lateral, peste portarul advers, reușind să înscrie golul vicoriei.

“O victorie mare și meritată. Am controlat jocul din primul și până în ultimul minut. Chiar dacă această partidă s-ar fi terminat la egalitate, aș fi fost foarte mulțumit de evoluția băieților. Au făcut o partidă foarte bună, cred că cea mai bună de când sunt eu aici. Mă refer la posesie și dinamică în teren. Mă bucur foarte mult că am câștigat. Nu am avut foarte mulți jucători ca soluții pe banca de rezerve, dar toți jucătorii care au jucat astăzi pentru mine sunt titulari. Le-am spus și înainte de meci. Sunt jucători importanți care ne-au ajutat și nu consider că am folosit o echipă a doua. Sunt jucătorii mei, cu care merg cu încredere la fiecare meci, pentru că ei au adus atâtea puncte în clasament, ei sunt cei care se sacrifică de un an și jumătate și sunt convins că putem să ducem ritmul acesta. Au luptat și, mai mult decât atât, au avut încredere să construiască, să paseze. Nu este ușor să joci împotriva unui adversar care stă pe trei linii, se apără, nu-ți lasă prea multe spații. Terenul nu este extraordinar și este foarte greu de construit și de găsit soluții, de a avea ocazii, pentru că întotdeauna trebuie să faci o atingere în plus. Dar, cu toate acestea, s-a văzut astăzi o diferență mare de valoare între noi și Reșița”, a declarat Ianis Zicu.

În clasamentul Ligii a 2-a, Farul este pe locul 6 cu 20 de puncte.

În etapa următoare, Farul va juca cu Ripensia Timișoara, miercuri, 25 noiembrie, ora de la ora 14:00, în deplasare.

