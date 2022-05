Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a afirmat că Marina militară trebuie să-și întărească prezența în Marea Neagră, ca urmare a situației din regiune. Dîncu a declarat, marţi seară, în exclusivitate la „Legile Puterii” de la Realitatea

În exclusivitate la „Legile Puterii„, Vasile Dîncu a afirmat că actualul context creat de războiul din Ucraina și, mai ales, desfășurarea atâtor operațiuni strategice pe Marea Neagră este un semnal clar că România trebuie să-și canalizeze eforturile de apărare și de dotare spre această zonă.

Ministrul Apărării a precizat că asocierea dintre gigantul francez Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa, pentru construirea a 4 corvete multifuncționale tip Gowind 2500 și modernizarea fregatelor „Regina Maria” și „Regele Ferdinand”, este în continuare întârziat, dar chiar dacă debutează în scurt timp, situația din regiune este mult schimbată.

„Problema este că acest program durează 7 ani și nu mai răspunde în totalitate nevoilor noastră pentru că, pentru zona navală, Marea Neagră a devenit în acest moment un loc important, periculos, fiind o confruntare mondială (…), avem nevoie și de alte lucruri pentru zona navală, pentru ca marina noastră să se poată utila. Avem nevoie de un program mult mai complex. Să sperăm că reușim cu corvetele și vom da drumul și la alte proiecte care înseamnă submarine, fregate, plus sistemul de rachete pe care îl avem deja achiziționat,” a explicat Dîncu la Realitatea Plus.

NE TREBUIE SUMBARINE, MAREA NEAGRĂ S-A UMPLUT DE „RECHINI”

Insistând asupra nevoii de sporire a capacității de reacție a Marinei, Vasile Dîncu a afirmat că este nevoie de submarine. „Să sperăm că pe viitor vom reuși să le și fabricăm, dar deocamdată trebuie să achiziționăm, pentru că Marea Neagră s-a aglomerat, este plină de rechini. Noi în acest moment, fiind membri NATO, suntem sub o umbrelă care chiar funcţionează. (…) avem 22 de avioane Eurofighter Taifun operate de SUA, Italia, Marea Britanie și Germania, avem un buffer, să spunem așa, pe lângă escadrila noastră de F 16, reușim să accelerăm și achiziționarea celor 2 escadrile din Norvegia, vom avea, și cu ajutor străin, un optim pentru apărare. Însă este nevoie, cum spunem noi, ardelenii, să ai lucrul tău,” a mai afirmat Dîncu la „Legile Puterii”.

Submarin nuclear rusesc din clasa Rechin (Akula)/indicativ NATO, Știucă (Shchuka-B)/indicativ rusesc.

INDUSTRIA APĂRĂRII MERGE IN 2 VITEZE

Ministrul a insistat și pe nevoie eficientizării acelui segment al industriei Apărării care este gestionat de statul român. „Industria de armament și apărare a României funcționează în acest moment cu 2 viteze: una este cea a acelei părți care s-a privatizat, colaborează cu marii companii la nivel mondial și este performantă și alta care a rămas la acel stadiu al privatizării din anii trecuți, nu s-a dezvoltat, are dotare învechită și nu este la cel mai înalt nivel al performanței. Majoritatea acestor fabrici sunt la Min. Economie si am făcut demersuri pentru le revigora și a le readuce acolo unde le-ar fi locul. (….) Pe mine nu mă interesează să cumpărăm armament si tehnică militară din export, este și mult mai scump și nu mai poți comanda de la un an la altul, uneori vin și peste 7 ani, nu mai sunt produse pe piața, vedeți și ce se întâmplă în jurul nostru, de aceea este bine să ne dezvoltăm propriile capacități”, a declarat Vasile Dîncu la „Legile Puterii”, de la Realitatea Plus.

Industria Apărării are și exemple de performanță, acesta e modelul de viitor

Ministrul Apărării a afirmat că industria autohtonă are și exemple de succes, majoritatea pe acel segment care a realizat colaborări sau cooperează cu mari companii străine. „Avem la Mediaș Automecanica, face platforme alături de firme germane, avem Aerostar Bacău, care este alocată Lockheed Martin, facem blindate Piranha la Automecanica Bucuresti, acum am semnat la Ploiești un memorandum pentru a construi rachete Skysector ce pot fi integrate sistemului Patriot si sunt mai ieftine, pentru posibilitățile noastre. avem însă lucruri pe care nu le facem de 20 de ani ani, nu avem o fabrică de pulberi.” a mai afirmat Dincu.