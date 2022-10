După vârsta de 50 de ani, riscul de îmbolnăvire este determinat mai mult de vârsta și de mediu decât de genele pe care le moștenește un individ de la părinți, arată un nou studiu al oamenilor de știință din Statele Unite.

Cercetarea, realizată de Universitatea din California, a constatat că îmbătrânirea şi mediul înconjurător sunt semnificativ mai importante decât genetica în ceea ce priveşte modificarea profilurilor de expresie a multor gene pe măsură ce îmbătrânim.

„S-a muncit mult în domeniul geneticii umane pentru a înţelege modul în care genele sunt activate şi dezactivate de variaţia genetică umană. Proiectul nostru a luat naştere prin întrebarea: „Cum este aceasta influenţată de vârsta unui individ?”,” a declarat într-un comunicat Peter Sudman, unul dintre coautorii studiului. „Iar primul rezultat pe care l-am găsit a fost că genetica ta contează de fapt mai puţin pe măsură ce îmbătrâneşti”.

Studiul a examinat efectele relative ale geneticii, vârstei şi mediului asupra expresie a circa 20.000 de gene umane.

„Aproape toate bolile comune umane sunt boli ale îmbătrânirii: Alzheimer, cancere, boli de inimă, diabet. Toate aceste boli îşi sporesc prevalenţa odată cu vârsta”, a spus Sudman. Cu alte cuvinte, specialistul spune că, pe măsură ce îmbătrâneşti, genele contează mai puţin pentru expresia ta genetică, aşadar trebuie căutate cauzele bolilor care apar pe măsură ce înaintezi în vârstă.

Potrivit lui Sudmant, studiul sugerează, de asemenea, că şi alţi factori, în afară de vârstă şi genetică, inclusiv aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, alimentele pe care le consumăm, precum şi nivelul nostru de activitate fizică, au un impact indirect asupra îmbătrânirii.

Mediul înconjurător însumează până la o treime din modificările expresiei genice odată cu vârsta, conchide cercetarea.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

Referinte:

Genetics matter less the older you get

https://thefranklinnewspost.com

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala