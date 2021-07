Campusul Universității Ovidius din Constanța şi clădirea Consiliului Judeţean Constanţa vor fi iluminate în seara de 28 iulie în culorile și cu mesajele specifice campaniei dedicate Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitelor Virale: „Ceasul eliminării” și „Hepatita nu așteaptă. Testează-te! Tratamentul îți poate salva viața.

Campania urmărește creșterea nivelului de conștientizare, educare și informare a populației cu privire la factorii de risc, modul de transmitere și impactul pe care hepatitele virale îl au asupra stării de sănătate a populației la nivel mondial, și se adresează populației generale, medicilor și autorităților.

„Suntem conștienți de eficacitatea tratamentului, iar hepatita virală C, nu ne mai sperie. Problema anilor ce vor urma, nu este cu ce ne tratăm pacienții, pentru că aceasta nu mai e o problemă, ci să-i găsim pe acești pacienți în comunitate, pentru că ei există, dar nu știu că sunt infectați. De aceea, și noi, la nivelul Constanței, în întregul județ, am pornit o campanie de screening populațional, în urmă cu trei-patru luni. Astfel, ne-am orientat atât către cabientele medicilor de familie, dar și către marile unități industriale din Constanța, acolo unde oamenii sunt aglomerați în comunități profesionale. Am deasfășurat acțiuni de testare, în mai multe unități industriale din Portul Constanța, Administrația Portului, Oil Terminal și City Bus Constanța. Ca o noutate, menționez că suntem în discuții cu Centrul Regional de Transfuzii Constanța pentru a realiza un protocol de colaborare prin care persoanele depistate pozitiv, să se poată adresa direct Clinicii de Gastroenterologie a Spitalului Județean Constanța, pentru a putea fi investigate și tratate conform celor mai noi protocoale terapeutice”, a precizat prof. univ. dr. Eugen Dumitru.

Totodată, în cadrul campaniei de conștientizare sunt promovate atât cele mai ample programe regionale de testare – programele regionale de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli cronice hepatice secundare infecțiilor cu virusuri hepatitice B, D, C – LIVE(RO) 2 SUD și EST, cât și testarea gratuită în randul comunităților vulnerabile, persoanelor care locuiesc în mediul rural și persoanelor private de libertate. De asemenea, vor fi dezbătute posibilitățile de tratament pe care le au pacienții din Romania prin programele naționale ale CNAS.

Campania dedicată Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitelor are la bază un parteneriat stabilit între Universitatea Ovidius din Constanța, Consiliul Judetean Constanta, Romanian Association for Liver Diseases (RoALD), afiliată si sub egida SRGH, UMF Carol Davila București, Spitalul Universitar de Urgență București, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO), Societatea Națională de Medicină de Familie (SNMF), UMF Grigore T. Popa Iași, UMF și Spitalul Județean Craiova și se defășoară în câteva centre universitare din București, Iași, Constanța și Craiova.

Sursa: Realitatea de Constanta