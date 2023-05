Patru persoane sunt cautate in acest moment in apele raului Mures, in zona Periam Port. Acestea se aflau intr-o barca, impreuna cu alte 8 persoane. Ambarcatiunea s-a rasturnat. Opt dintre persoanele aflate in barca au iesit din apa. Celelalte patru sunt date disparute.Un copil de patru ani a murit.

Cei de la ISU Arad au fost solicitați să intervină în sprijinul celor de la ISU Timiș care desfășoară o misiune de căutare -salvare pe râul Mureș, în zona localității Periam Port, unde o barcă cu mai mult de 10 persoane la bord s-a răsturnat.

Din primele informații, două persoane sunt încă dispărute.

Pompierii arădeni intervin cu o autospecială de intervenție care are în dotare o barcă de salvare și două echipaje SMURD, dintre care unul Terapie Intensivă Mobilă.

UPDATE

Conform ISU Timis:

Am fost solicitați să intervenim pentru căutarea-salvarea unor persoane răsturnate cu o barcă în Periam Port.

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul subunităților de intervenție cu 7 autospeciale de primă intervenție și comandă și bărci, baloane de iluminat, o ambulanță SMURD, precum și echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și o autospecială de transport personal și victime multiple și 2 ambulanțe SAJ. În sprijin intervine Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Periam.

UPDATE 2

Din primele informații, în barcă se aflau aproximativ 12 persoane. Dintre acestea, 8 au ieșit din apă.

UPDATE 3

Un copil de patru ani, aflat în barca si găsit mai apoi in apele Muresului, a fost declarat decedat de medicii de la serviciul de ambulanță

