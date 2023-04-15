VIDEO Farul II, scorul etapei cu Gloria Albești

Farul II a câștigat cu 8-0 partida de pe teren propriu cu Gloria Albești, din cadrul etapei a 3-a a Play-OFF-ului Ligii a III-a, Seria a III-a. Golurile au fost înscrise de Robert Băceanu 12, 22, Darius Grosu 18, Bogdan Lazăr 46, Răzvan Tănasă 58, Ionuț Pelivan 66, 71, Ianis Malama 76. Farul II (antrenori Sorin Rădoi, Marius Axinciuc): Mușat - Cercel (46 Duțu), Bîrzu, Lazăr (59 Mitulețu), Grosu - Iorga, Popescu, Calu (59 Băsceanu) - Vîlea (46 Malama), Băceanu (46 Pelivan), Tănasă. Rezerve neutilizate: Munteanu - Cocot, Stancu. Gloria Albești (antrenor Vasile Enache): Ciuperceanu - Mișilaricu, Sapioniac, Stoian, Puiu - Trofim (64 Mărgean), Florea, Neicu (46 Muzechearu), Zamfir - Anton, Muscă (73 Moroianu). Rezerve: Rotaru - Iscru, Grigore.