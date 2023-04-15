VIDEO Farul II, scorul etapei cu Gloria Albești
VIDEO Farul II, scorul etapei cu Gloria Albești
Farul II a câștigat cu 8-0 partida de pe teren propriu cu Gloria Albești, din cadrul etapei a 3-a a Play-OFF-ului Ligii a III-a, Seria a III-a.
Farul II a câștigat cu 8-0 partida de pe teren propriu cu Gloria Albești, din cadrul etapei a 3-a a Play-OFF-ului Ligii a III-a, Seria a III-a.
Golurile au fost înscrise de Robert Băceanu 12, 22, Darius Grosu 18, Bogdan Lazăr 46, Răzvan Tănasă 58, Ionuț Pelivan 66, 71, Ianis Malama 76.
Farul II (antrenori Sorin Rădoi, Marius Axinciuc): Mușat - Cercel (46 Duțu), Bîrzu, Lazăr (59 Mitulețu), Grosu - Iorga, Popescu, Calu (59 Băsceanu) - Vîlea (46 Malama), Băceanu (46 Pelivan), Tănasă. Rezerve neutilizate: Munteanu - Cocot, Stancu.
Gloria Albești (antrenor Vasile Enache): Ciuperceanu - Mișilaricu, Sapioniac, Stoian, Puiu - Trofim (64 Mărgean), Florea, Neicu (46 Muzechearu), Zamfir - Anton, Muscă (73 Moroianu). Rezerve: Rotaru - Iscru, Grigore.
Sursa: Realitatea de Constanta
Citește și:
- 16:12 - Surprize în echipa României pentru meciul cu Georgia. Gică Hagi a ales formula de start pentru debutul său pe banca „tricolorilor”
- 14:06 - Tenis. Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros
- 08:12 - FC Voluntari învinge FC Hermannstadt cu 3-0 şi revine în Superligă după doi ani
- 07:56 - Gheorghe Hagi revine pe banca tehnică a naţionalei după 25 de ani. România întâlneşte, astăzi, Georgia la Tbilisi
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News