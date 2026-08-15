Superliga: Rapid - Dinamo, primul derby bucureștean al sezonului

Rapid o întâlnește sâmbătă, în Giulești, pe Dinamo, în derby-ul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Partida va începe la ora 21:30.
Cele două mari rivale sunt vecine în clasament. Rapid ocupă locul 5 cu 8 puncte iar Dinamo este a 6-a cu 7 puncte.
Se vor întâlni echipa cu cea mai bună apărare din acest sezon, Rapid (doar 2 goluri primite, ca si FCSB respectiv, Sepsi) și formația cu cel mai prolific atac, Dinamo (10 goluri marcate).
Jumătate dintre golurile înscrise de Dinamo sezonul acesta în Superliga au fost reușite la meciul cu Universitatea Craiova, campioana în exercițiu.
Va fi derby-ul cu numărul 124 dintre cele două mari rivale bucureștene.
De 44 de ori au câștigat giuleștenii, de 51 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.
Cu Rapid gazdă s-au disputat până acum 62 de meciuri iar bilanțul este de: 27 victorii Rapid - 14 remize - 21 succese Dinamo.
Dinamo nu a mai câștigat pe terenul Rapidului în Superliga de 12 ani. Ultima victorie a fost obținută pe data de 27.09.2014: Rapid - Dinamo 0-3. S-a jucat pe vechiul Giulesti.
Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu a prefațat derby-ul cu Dinamo.
"Întâlnim cea mai bună echipă a primelor patru etape. Dinamo este echipa care a marcat cele mai multe goluri, echipa care a schimbat antrenorul și stilul de joc. Are jucători de mare calitate, rapizi și tehnici, care au nevoie de două șuturi pe poartă pentru a marca un gol, în comparație cu noi, care avem nevoie de aproape 5 șuturi pe poartă pentru a marca o dată, și sunt nemulțumit de asta.
Va trebui să fim mai concentrați și organizați defensiv, atenți la detalii. Când nu am fost, am fost egalați. Ne dorim enorm o victorie împotriva unei rivale istorice. Suntem mai buni decât ei", a declarat tehnicianul Rapidului.
La rândul său, Nuno Campos, antrenorul celor de la Dinamo a analizat Clasicul cu Rapid.
"Trebuie să încercăm să câștigăm cele trei puncte. Este foarte important să înțelegem ce trebuie să facem cu mingea, dar și fără minge. Acesta este singurul mod în care putem lupta pentru a câștiga acest duel.
Rapid este un adversar dificil. Este o echipă foarte bună, cu calitate, iar cifrele arată acest lucru. Avem armele noastre, modul nostru de a gândi și modul nostru de a aborda meciurile. Trebuie să ne gândim mult mai mult la noi decât la adversar", a spus tehnicianul portughez.
La derby-ul cu Rapid, dinamoviștii se vor putea baza pe doi jucători noi.
Fundașul din Macedonia de Nord, Imran Fetai și-a rezolvat problemele cu actele și a fost înregistrat la LPF.
În aceeași situație se află și mijlocașul central belgian, Matthias Verreth. Jucătorul venit din Serie B, de la Bari, va concura pentru un post de titular cu Andrei Mărginean sau Alberto Soro.
În stagiunea trecută, Rapid a câștigat trei dintre cele patru derby-uri directe. Dinamo s-a impus o singură dată, în aprilie 2026, scor 3-1.