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Sport· 1 min citire

Liga 2: Încă un eşec pentru CS Dinamo, scor 0-1, cu Metalul Buzău

Fotbal Liga 2

Fotbal Liga 2

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:

CS Dinamo – Metalul Buzău  0-1

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare  2-0

CSC Dumbrăviţa – SC Popeşti-Leordeni  1-1

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina  0-1

FC Bihor – ASA Tg. Mureş 1-1

Metaloglobus – CSC 1599 Şelimbăr  3-1

Politehnica Timişoara – Unirea Slobozia 1-0

CSM Reşiţa – CSL Ştefăneşti  2-0

Gloria Bistriţa – Concordia Chiajna  1-2

Sâmbătă, 15 august, ora 16:30

CS Afumaţi – Chindia Târgovişte 

Duminică, 16 august, ora 11:00

FC Bacău – Steaua Bucureşti.

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