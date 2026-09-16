Live TikTok
Sport· 1 min citire

Octavian Popescu a primit un cadou de la FCSB la plecarea în Grecia

FOTO: Instagram/Tavi Popescu

FOTO: Instagram/Tavi Popescu

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 11:32

Gigi Becali a anunţat că i-a prelungit contractul lui Octavian Popescu înainte de plecarea în Grecia, a anunţat Gigi Becali.

Mijlocaşul de 23 de ani a semnat o nouă înţelegere, valabilă cu un an în plus, înainte să fie împrumutat la Levadiakos până la finalul sezonului.

”Poate fi un pariu câştigător. De ce cred în asta? Pentru că eu l-am botezat. În ziua în care l-am botezat a marcat gol. De ce să-l păstrez? E adevărat, că mai mult pentru anturaj l-am dat. L-am împrumutat, i-am prelungit cu încă un an contractul cu Octavian, chiar dacă l-am dat la Levadiakos. E pariul meu!”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

”O să iau milioane multe pe Octavian Popescu, o să vedeţi. 3-4 milioane o să iau”, a mai spus Becali, la Digi Sport. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

octavian popescu fcsb

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe