Liverpool l-a numit pe Andoni Iraola antrenor principal, după demiterea lui Arne Slot

Sursă: realitatea.net

Liverpool a anunțat numirea lui Andoni Iraola ca nou antrenor principal, spaniolul semnând un contract pe doi ani cu clubul de pe Anfield. Decizia vine la doar câteva zile după ce Arne Slot a fost demis, la un an după ce olandezul condusese echipa la câștigarea titlului din Premier League.

Iraola, în vârstă de 43 de ani, vine de la Bournemouth, unde a încheiat cel mai bun sezon din istoria clubului în primul eșalon, terminând pe locul șase și calificând echipa în Europa League.

Cherries au terminat cu doar un loc și trei puncte în spatele lui Liverpool, semn că antrenorul basc a impresionat cu munca sa.

Spaniolul anunțase în aprilie că va părăsi Bournemouth în această vară, fiind asociat cu Crystal Palace și AC Milan înainte ca Liverpool să îl convingă să se mute pe Merseyside.

„Sunt foarte entuziasmat. Știți cu toții ce înseamnă Liverpool, este un club uriaș, unul dintre cele mai mari din lume. Liverpool este Liverpool”, a declarat Iraola la prezentare.

Noul tehnician a subliniat că prioritatea sa este lupta pentru trofee: „Liverpool îmi oferă șansa să antrenez jucători de top, iar jucătorii de top îți oferă șansa să lupți pentru titluri. Sunt pregătit pentru această provocare.”

Liverpool a încheiat sezonul trecut cu 60 de puncte – cel mai slab bilanț din 2015-2016 – terminând la 25 de puncte în spatele campioanei Arsenal, deși și-a asigurat calificarea în Champions League.

Iraola intenționează să-și aducă la Anfield și stafful tehnic de la Bournemouth, respectiv asistenții Tommy Elphick și Shaun Cooper.