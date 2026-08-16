Înot: 'Cu Marchand, rivalitatea noastră ar putea fi extraordinară', consideră David Popovici

Publicat 16 aug. 2026, 18:28 Sursă realitatea.net

Înotătorul român David Popovici, dublu medaliat cu aur la 100 m liber și 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, și-a exprimat, duminică, într-un interviu acordat Arena, entuziasmul față de perspectiva unei viitoare confruntări cu francezul Leon Marchand în proba de 200 m, afirmând că această 'rivalitate ar putea fi cu adevărat extraordinară', relatează AFP.

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