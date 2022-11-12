Hagi:"Micile detalii pot face diferența". Farul, egal dramatic cu Chindia Târgoviște

Liderul Farul Constanța și Chindia Târgoviște, au încheiat la egalitate, 1-1, meciul de la Ploiești, din etapa a 18-a în Liga 1 de fotbal.

Alexi Pitu a deschis scorul în minutul 67, acțiune personală în timp ce gazdele au egalat pe final din penalty, în minutul 90, prin Neguț. Meciul a fost unul controversat, sistemul VAR a avut din nou probleme tehnice si a dat rateuri. Arbitrul a trebuit sa se uite la reluări pe o cameră de filmat după ce a picat VAR-ul, apoi a acordat penalty.

”A fost un meci frumos, ambele echipele au vrut să câștige, meci pe contre. Până la urmă, mulțumit și cu această remiză. Un punct este un punct. Am avut ocazia să câștigăm, dar așa este fotbalul. Micile detalii pot face diferența. Probabil nici eu nu am fost inspirat cu schimbările, așa cum îmi ies uneori. Sunt alegeri, decizii, care uneori ies sau nu ies. Chindia nu m-a surprins, pentru că era o echipă în formă. Este o echipă mult mai verticală cu Toni Petrea, caută spațiile, caută golul. Orice echipă care primește timp și spațiu să gândească, devine o echipă foarte bună.

Suntem într-un moment foarte bun, excelent, dar vin meciurile tari și trebuie să facem puncte. Trebuie să avem pretenții, să ne dorim să fim acolo sus,” a declarat după meci Gheorghe Hagi.

După pauza internațională Farul va juca pe teren propriu cu Botoșani, sâmbătă, 3 decembrie.

Farul conduce detașat în clasamentul Ligii 1, cu 41 de puncte.



