Hagi: "Am arătat încă o dată că avem potential." Farul, pe primul loc în grupă după victoria din Giulești

Farul Constanța a învins-o pe Rapid, sor 2-0, în etapa a 2-a din Cupa României, în Grupa C.

Farul Constanța a învins-o pe Rapid, sor 2-0, în etapa a 2-a din Cupa României, în Grupa C.

Farul a deschis scorul prin Carlo Casap în minutul 45+4, din penalty. Constănțenii și-au dublat avantajul în ultima fază a meciului, golul a fost reușit de către Adrian Mazilu.

După acest meci, Farul a urcat pe prima poziție a grupei C, cu un cumul de 4 puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 2, cu 3 puncte.

"A fost un meci greu, din toate punctele de vedere. Dar cred că am pregătit bine meciul, am fost inspirați. O victorie frumoasă, care ne dă încredere și ne menține în lupta pentru calificare. Nu pot să spun că nu ne gândim acolo sus, în campionat. E clar că ne dorim asta. Știm că va fi foarte greu, dar ne gândim, pentru că avem multe puncte și multe merite. Cred că Farul a arătat că poate să câștige orice meci, să bată pe oricine din România. Vă las pe voi să spuneți, să vorbiți, unde putem ajunge.

Probabil că Adi Mutu reflectează acum la tot ce s-a întâmplat. Au o echipă foarte bună, știam potentialul Rapidului, dar cred că și noi suntem buni. Chiar dacă ați uitat de jucătorii tineri, câți am băgat.

Am arătat încă o dată că avem potential. Avem curaj, ăsta e mesajul meu!", a spus Gheorghe Hagi.

