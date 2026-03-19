Fotbal. Lionel Messi, la golul 900 al carierei

Atacantul argentinian Lionel Messi a înscris cel de-al 900-lea gol al carierei sale.

Reușita a venit în meciul retur din optimile de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF, în care Inter Miami și Nashville au remizat, scor 1-1. Prima manșă se încheiase 0-0, iar Nashville s-a calificat grație reușitei din deplasare.

Starul de 38 de ani a deschis scorul în minutul 7 al partidei. Primul său gol la nivel de seniori datează din 2005, când a marcat pentru Barcelona în victoria cu 2-0 în fața echipei Albacete.

De la transferul său la Inter Miami în 2023, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrise în MLS.

Per ansamblu, bilanțul carierei sale include 672 de goluri pentru Barcelona, 115 pentru naționala Argentinei și 32 pentru Paris Saint-Germain, clubul la care a evoluat înainte de a traversa Atlanticul.

Câștigător al Balonului de Aur de opt ori, Messi rămâne unul dintre cei mai prolifici jucători din istoria fotbalului.

Marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, aflat în continuare în activitate la 41 de ani, a depăşit deja bariera de 900 de goluri, fiind deţinătorul recordului în fotbalul profesionist, cu 965 de realizări.