CSM Constanța, înfrângere în derby-ul cu Dinamo

Constănțenii rămân pe locul 2 în clasament

Dinamo București - CSM Constanța, scor 33-29 (12-16) în derby-ul Ligii Zimbrilor.După o primă repriză pe care au câștigat-o cu 16-12, constănțenii au rămas la conducere, echipa lui Xavi Pascual a egalat prima dată abia în minutul 51!"CSM Constanța l-a pierdut, în minutul 49, pe Chikovani, care a primit a treia eliminare. Dinamo, iertată de o eliminare clară la Alex Pascual și judecată cu o clemență extrem de mare la apărările în semicerc, cu mai mult oxigen pe final, a reușit să întoarcă rezultatul, cu 4 minute înainte de fluierul final,"transmit reprezentanții CSM.Dinamo: Bucătaru, Heidarirad - Joao Da Silva, Ghionea 1, Negru 6, Alex Pascual 3, Kukic 5, Kuduz 5, Humet 4, Akimenko 1, Bokhan 1, Shebib 2, Ali Zein 4, Militaru 1, Sorhaindo.CSM Constanța au marcat: Komogorov 8, Ravnic 6, Stankovic 3, Nistor 3, Ilie 3, Drăgan 2, Nikolic 2, Chikovani 1, Vegar 1.Sâmbăta viitoare, constănțenii vor întâlni pe teren propriu pe SCM Politehnica Timișoara.1. CS Dinamo Bucureşti 30 puncte (10 jocuri)

2. CSM Constanţa 25 (11)

3. CS Minaur Baia Mare 24 (10)

4. CSM Bucureşti 24 (11)

5. CSM Focşani 22 (10)

6. CSA Steaua Bucureşti 19 (10)

7. AHC Potaissa Turda 16 (11)



Sursa: Realitatea de Constanta