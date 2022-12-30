Brazilia a decretat trei zile de doliu naţional pentru Pele

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a decretat trei zile de doliu naţional, după moartea legendarului fotbalist Pelé, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial.

„Doliu oficial este decretat în toată ţara (...), în semn de respect după moartea lui Edson Arantes do Nascimento, Pelé”, în urma cancerului la vârsta de 82 de ani, se arată în acest decret.

Fostul internaţional brazilian Pele, unul dintre cei mai mari fotbalişti ai tuturor timpurilor, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 82 de ani.

El va fi înmormântat marţi.

