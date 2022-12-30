Live TikTok
Sport· 1 min citire

Brazilia a decretat trei zile de doliu naţional pentru Pele

30 dec. 2022, 10:28
Actualizat: 30 dec. 2022, 10:28
Brazilia a decretat trei zile de doliu naţional pentru Pele

Brazilia a decretat trei zile de doliu naţional pentru Pele

Articol scris de Realitatea de Constanta

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a decretat trei zile de doliu naţional, după moartea legendarului fotbalist Pelé, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial.

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a decretat trei zile de doliu naţional, după moartea legendarului fotbalist Pelé, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial.

„Doliu oficial este decretat în toată ţara (...), în semn de respect după moartea lui Edson Arantes do Nascimento, Pelé”, în urma cancerului la vârsta de 82 de ani, se arată în acest decret.

Fostul internaţional brazilian Pele, unul dintre cei mai mari fotbalişti ai tuturor timpurilor, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 82 de ani.

El va fi înmormântat marţi.

Sursa: Adevarul Zilei

Citește și:

Mai multe articole despre

doliu național, pele, brazilia, cub

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe