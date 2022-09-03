30 de echipe înscrise în Divizia A la handbal feminin. Șase cluburi din Liga Națională au echipe și în Divizia A

Seria A are patru echipe satelit, fără drept de promovare

Federația Română de Handbal a dat publicității componența seriilor ediției 2022/2023 a Diviziei A feminine. Astfel, cele 30 de echipe au fost împărțite în trei serii. Șase cluburi din Liga Națională au și echipe înscrise în Divizia A, patru dintre acestea activând în Seria A.

Componența celor trei serii:

Seria A: CSU Știința București, Rapid II București, Spartac București, Unirea Dobroești, CSM II București, Activ Prahova Ploiești, SCM Gloria II Buzău, HC Dunărea II Brăila, CSU Neptun Constanța și CSM Unirea Slobozia.

Seria B: HC Harghita Odorhei, CSM Bacău, Știința Bacău, CSM Roman, HCF Piatra Neamț, CSM Iași 2020, CNE Sfântu Gheorghe, CSM Corona Brașov, CSM Făgăraș și CSM II Galați.

Seria C: CSU Reșița, CSU Timișoara, CSM Deva, ACS Liviu Rebreanu Turda, U Cluj-Napoca, Arena Târgu Mureș, Gloria II Bistrița-Năsăud, CNOPJ Baia Mare, CSU Oradea și CNE Râmnicu Vâlcea.

Sezonul regulat (tur-retur) se va desfășura în perioada 10 septembrie 2022 – 22 aprilie 2023. Primele două clasate din fiecare serie plus cele mai bune două locuri 3 vor disputa turneul final, care va avea loc în perioada 12-14 mai 2023. Primele două clasate la acest turneu vor promova în Liga Florilor, iar echipele ce vor termina pe locurile 3 și 4 vor disputa barajul de menținere/promovare în Liga Florilor (4-6 iunie 2023) cu echipele clasate pe locurile 11-12 în primul eșalon.

Programul primei etape din seria A:

CSU Știința București - Unirea Slobozia

Rapid București DIV A - CSU Neptun Constanța

Spartac București - Dunărea Brăila DIV A

Unirea Dobroești - Gloria Buzău DIV A

CSM București DIV A - Activ Prahova Ploiești

Programul primei etape din Seria B:

Handbal Club Harghita - CSM Galați DIV A

CSM Bacău - CSM Făgăraș

Știința Bacău - Corona Brașov

CSM Roman - CNE Sf. Gheorghe

HCF Roman - CSM Iași 2020