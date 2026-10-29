Zece marinari sirieni sunt blocați de trei luni în Portul Constanța, doi au probleme grave de sănătate

Zece marinari sirieni sunt blocați de peste trei luni la bordul navei Militsa în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat ambarcațiunea. Navigatorii nu și-au primit salariile din aprilie, iar doi dintre ei necesită îngrijiri medicale urgente.
Nava Militsa a ajuns în Portul Agigea în luna iulie 2026, după o plecare din Siria făcută cu un an în urmă. Echipajul urma să încarce porumb și să se întoarcă în țara de origine, însă ambarcațiunea a fost lăsată fără proprietar activ.
În prezent, nava se află sub sechestru din cauza datoriilor și a rămas fără pavilion. Situația echipajului s-a agravat odată cu apropierea sezonului rece, generatoarele nefuncționând din lipsa combustibilului.
Dintre membrii echipajului, doi au probleme de sănătate care necesită intervenție medicală imediată. Yazan Rakzeh a explicat că suferă de insuficiență renală de peste șase luni și are nevoie de o operație.
Abdull Rahman Dilh, comandantul navei, a subliniat dificultățile financiare cu care se confruntă familiile rămase în Siria, care nu au primit sprijin din partea navigatorilor de șase luni.
Bogdan Enciu, agentul navei, a precizat că marinarii nu pot părăsi bordul din motive de siguranță. Conform regulamentului internațional, o navă nu poate fi lăsată fără un echipaj minim care să gestioneze eventualele incidente.
Adrian Mihălcioiu, liderul ITF România, a detaliat că proprietarul a abandonat nava în urma unei tranzacții eșuate între doi cumpărători. Reducerea numărului de marinari necesită aprobarea Autorității Navale Române (ANR), iar trecerea navei în conservare impune acordul Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC).