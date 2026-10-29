Zece marinari sirieni sunt blocați de trei luni în Portul Constanța, doi au probleme grave de sănătate

Publicat 29 oct. 2026, 18:17 Sursă digi24

Zece marinari sirieni sunt blocați de peste trei luni la bordul navei Militsa în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat ambarcațiunea. Navigatorii nu și-au primit salariile din aprilie, iar doi dintre ei necesită îngrijiri medicale urgente.

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