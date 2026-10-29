Jaful din seiful de la Otopeni. Ce probleme au întâmpinat anchetatorii

Publicat 29 oct. 2026, 17:16 Sursă observatornews

Investigația privind dispariția a 700.000 de euro, suma confiscată în ianuarie de la două femei pe aeroportul Otopeni, se lovește de dificultăți tehnice și lipsa unor dovezi clare.

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