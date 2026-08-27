UE activează Copernicus pentru Nepal după inundațiile devastatoare. Cel puțin 95 de morți și sute de turiști dispăruți

Uniunea Europeană a anunțat miercuri activarea sistemului său de monitorizare prin satelit, Copernicus, pentru a sprijini echipele de intervenție din Nepal, unde inundațiile și torenții de noroi au provocat o catastrofă umanitară. Bruxellesul a transmis că este pregătit să ofere și asistență europeană suplimentară pentru gestionarea crizei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre inundatii nepal