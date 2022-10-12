Țesături contrafăcute din Pakistan, de peste 1.000.000 de lei. descoperite în Portul Constanța
Mărfurile aveau ca destinatar o societate comercială din Ucraina
Peste 10.000 de metri de țesătură sintetică, contrafăcută, în valoare de peste 1.000.000 de lei, su fost descoperite într-un container sosit din Pakistan în Portul Constanţa Sud Agigea. Mărfurile aveau ca destinatar o societate comercială din Ucraina
"În urma controlului containerului, poliţiştii au descoperit 10.382 metri liniari de țesătură sintetică imprimată, bunurile purtând însemne ale unor mărci înregistrate, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective. Mărfurile, estimate la aproximativ 1.017.500 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor," transmite IPJ Constanța..
În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulație de mărfuri contrafăcute
Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Sursa: Realitatea de Constanta
