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Tânăra de 20 de ani suspectată de agresiuni în Constanța, internată la spital

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat14 oct. 2026, 14:18
Sursăromaniatv

O tânără de 20 de ani a fost identificată de polițiștii din Constanța ca fiind suspectată în mai multe incidente de agresiune fizică, conform IPJ Constanța.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a anunțat că a identificat o femeie de 20 de ani, suspectată că ar fi agresat-o pe o victimă în vârstă de 56 de ani. Incidentul s-a produs pe o alee din oraș, iar victima a sesizat autoritățile, declanșând verificările polițiste pentru stabilirea împrejurărilor faptei.

Pentru asigurarea siguranței publice și a propriei persoane, tânăra a fost imobilizată de forțele de ordine și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate, a precizat Nadia Ilaș, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

A fost identificată o tânără în vârstă de 20 de ani care ar fi agresat fizic o femeie de 56 de ani. Pentru siguranța publică și a propriei persoane, tânăra de 20 de ani a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital, în vederea unui consult de specialitate.

— a precizat Nadia Ilaș, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța Nadia Ilaș

Potrivit publicației România TV, suspecta este implicată și în alte incidente petrecute în spații publice din Constanța. Unul dintre acestea ar fi avut loc într-o cafenea, unde tânăra ar fi aruncat un scaun spre o persoană aflată la bar, moment surprins de camerele de supraveghere.

O altă victimă a relatat că a fost agresată în timp ce ieșea dintr-un cinematograf și se îndrepta spre ieșirea dintr-un centru comercial. Incidentul s-a produs în dreptul unui magazin de bijuterii, când o femeie tânără, cu o statură de aproximativ 1,70 metri, s-a apropiat rapid și a început să o lovească.

Ieșisem de la cinema, mă îndreptam spre ieșire și, chiar înainte de ieșire, în dreptul unui magazin de bijuterii, venind din partea opusă, o femeie tânără, la 1,70, a venit foarte rapid spre mine, m-a apucat de păr și a început să îmi tragă pumni în stomac.

— a relatat victima Victima din mall

Sursa menționează că tânăra ar fi terorizat și angajatele unor saloane de înfrumusețare din oraș, deși detalii suplimentare despre acest incident nu au fost furnizate de poliție.

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