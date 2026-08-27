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Primăria Constanța: Bulevardul Tomis te aşteaptă din nou la plimbare!
Bulevardul Tomis
Publicat27 aug. 2026, 13:45
Sursărealitatea.net
Sâmbătă, 29 august, tronsonul bulevardului Tomis cuprins între bulevardul Mamaia şi bulevardul Ferdinand devine pietonal, oferindu-ţi astfel prilejul perfect să te reconectezi cu oraşul, într-un cadru relaxat şi prietenos.
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