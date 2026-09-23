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Polițiștii din Constanța au aplicat zeci de sancțiuni în Negru Vodă și municipiu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 09:46

Acțiuni de prevenire a faptelor cu violență și menținere a ordinii publice

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii și siguranței publice. În orașul Negru Vodă, au fost legitimate 46 de persoane și verificate 40 de autovehicule.

În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 3.000 de lei. Totodată, au fost reținute două certificate de înmatriculare.

Controale și în municipiul Constanța

În municipiul Constanța, polițiștii Secției 4 au desfășurat o acțiune similară. Au fost legitimate 33 de persoane, iar în urma verificărilor au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 3.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

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