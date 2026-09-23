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Polițiștii din Constanța au aplicat zeci de sancțiuni în Negru Vodă și municipiu
FOTO: Arhivă
Acțiuni de prevenire a faptelor cu violență și menținere a ordinii publice
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