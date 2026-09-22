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O adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, în Constanța. Cum a intervenit o vecină

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 15:38

O fată de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, într-un apartament din Constanța. Strigătele adolescentei au fost auzite de o vecină, care a sunat la Poliție. Oamenii legii au intervenit și au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Incidentul a ajuns în atenția polițiștilor după ce o femeie din apropierea locuinței a auzit strigătele adolescentei și a cerut ajutor prin numărul de urgență 112.

Echipajul de poliție a ajuns la adresă pentru verificări, iar oamenii legii au început cercetările în cazul adolescentei. Potrivit informațiilor publicate despre incident, fata ar fi fost agresată de propriul iubit.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs agresiunea și să administreze probele necesare în anchetă. În astfel de cazuri, declarațiile victimei, ale martorilor și eventualele documente medicale pot contribui la stabilirea situației de fapt.

Incidentul readuce în atenție importanța intervenției martorilor în situațiile în care există suspiciuni de violență. Apelul la 112 poate permite intervenția rapidă a autorităților atunci când o persoană este în pericol.

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