O adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, în Constanța. Cum a intervenit o vecină

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 15:38

O fată de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, într-un apartament din Constanța. Strigătele adolescentei au fost auzite de o vecină, care a sunat la Poliție. Oamenii legii au intervenit și au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

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