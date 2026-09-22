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Social· 1 min citire
O adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, în Constanța. Cum a intervenit o vecină
Poliție
O fată de 17 ani ar fi fost agresată de iubitul ei, într-un apartament din Constanța. Strigătele adolescentei au fost auzite de o vecină, care a sunat la Poliție. Oamenii legii au intervenit și au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
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