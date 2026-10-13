Polițiștii constănțeni au aplicat peste 650.000 de lei amenzi în acțiunea rutieră din octombrie

Polițiștii din județul Constanța au sancționat 1.372 de șoferi cu o valoare totală de peste 650.000 de lei, în cadrul unei acțiuni desfășurate între 5 și 11 octombrie 2026.
Serviciul Siguranță Rutieră și formațiunile de poliție rutieră din județul Constanța au derulat o campanie de prevenție a comportamentelor care distrag atenția la volan. Acțiunea s-a desfășurat în perioada 5-11 octombrie 2026, cu o prezență medie zilnică de 35 de polițiști.
În urma controalelor, autoritățile au aplicat un număr total de 1.372 de sancțiuni contravenționale. Valoarea cumulată a amenzilor depășește suma de 650.000 de lei, conform comunicatului Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța.
Principalele încălcări constau în nepurtarea centurii de siguranță și utilizarea incorectă a telefonului mobil. Din totalul sancțiunilor, 421 au fost emise pentru absența centurii de siguranță, iar 237 pentru folosirea telefonului fără dispozitive de tip „mâini libere”.
În plus față de contravenții, polițiștii au constatat 7 infracțiuni la regimul rutier în cursul săptămânii menționate.