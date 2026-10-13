Polițiștii constănțeni au aplicat peste 650.000 de lei amenzi în acțiunea rutieră din octombrie

Publicat 13 oct. 2026, 12:46 Sursă Ziua de Constanța

Polițiștii din județul Constanța au sancționat 1.372 de șoferi cu o valoare totală de peste 650.000 de lei, în cadrul unei acțiuni desfășurate între 5 și 11 octombrie 2026.

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