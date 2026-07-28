Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet va fi o rugăciune pentru România”

Publicat 28 iul. 2026, 10:31 Actualizat 28 iul. 2026, 11:06

Naistul Nicolae Voiculeț va susține pe 29 iulie un concert cu puternică încărcătură spirituală, după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu probleme grave de sănătate. Artistul spune că revenirea pe scenă nu este un spectacol, ci un gest de recunoștință față de Dumnezeu și un omagiu adus României, prin interpretarea Imnului Național.

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