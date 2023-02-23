Mărfuri contrafăcute descoperite într-un centru comercial din Constanța

Mărfurile au fost confiscate și s-a deschis dosar penal

Jandarmii constănțeni au găsit într-un centru comercial din municipiul Constanţa, mai multe perechi de pantofi sport, expuse pe standul unui magazin, care aveau inscripţionat logo-ul unei mărci renumite.

"Gestionara magazinului a afirmat că nu deţine acte de provenienţă sau aviz de comercializare pentru articolele de încălţăminte expuse, acestea fiind susceptibile a fi contrafăcute (comercializarea unor asemenea produse fiind sancţionată de legea 84/1998, privind mărcile si indicaţiile geografice),"transmite IJJ Constanța

Articolele de încălţăminte comercializate au fost ridicate de către jandarmi în vederea confiscării şi împreună cu actele premergătoare întocmirii dosarului penal, au fost predate lucrătorilor de poliţie în vederea continuării cercetărilor.

