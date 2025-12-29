Dezastru provocat de vântul extrem! Container de prim ajutor, aruncat zeci de metri

Container de prim ajutor, aruncat zeci de metri

Vântul extrem a făcut ravagii în mai multe regiuni ale țării, după ce rafalele au atins viteze de peste 120 de kilometri pe oră în zonele aflate sub cod roșu. Deși avertizările meteo au fost clare, duminică a fost o zi de coșmar în special în zona montană, unde vijelia a distrus tot ce i-a stat în cale.

În prezent, meteorologii mențin cod galben de vânt puternic pentru Moldova, Dobrogea și întreaga zonă a Carpaților, avertizare valabilă cel puțin până marți. Cele mai grave efecte s-au produs însă în regiunile montane din Carpații Meridionali și de Curbură, aflate sub cod roșu, la altitudini de peste 1.700 de metri.

La cota 1.800, la baza Salvamont Argeș, vântul a suflat cu o asemenea forță încât un container metalic de prim ajutor, ancorat în beton, a fost smuls și aruncat la zeci de metri distanță. Temperaturile au coborât până la minus 9 grade Celsius, însă din cauza viscolului, senzația resimțită a fost de minus 17 grade.

Pe vârful Păpușa, salvamontiștii au fost martorii unui adevărat dezastru, în timp ce rafalele violente transformau zona într-un pericol extrem. În mod iresponsabil, mai mulți turiști au oprit mașinile în mijlocul furtunii pentru a face fotografii, îmbrăcați complet nepotrivit pentru condițiile meteo.

Vijelia a făcut pagube și în alte zone ale țării. În județul Gorj, un punct medical Salvamont a fost distrus complet de vântul puternic. În Prahova, mai multe localități au rămas fără apă potabilă timp de câteva ore, după ce o avarie electrică a afectat sistemul de alimentare.

Probleme serioase au fost semnalate și în județul Suceava, unde carosabilul periculos a dus la mai multe accidente, unele mașini ajungând în șanț din cauza vântului și a condițiilor meteo extreme.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate și să respecte avertizările meteorologilor, întrucât fenomenele periculoase pot continua și în următoarele zile.