Ciobanii din Sibiu se revoltă față de acordul Mercosur

Luis Lazarus: „Nu a venit niciun oficial de rang înalt”!

Ciobanii din toată țara s-au strâns astăzi la Jina, în județul Sibiu, pentru a discuta despre problemele pe care le au de luni bune.

Acordul Mercosur semnat inclusiv de Romania a stârnit o revoltă uriașă, iar ciobanii au ajuns chiar și la Bruxelles pentru a protesta fază de acest acord care, dacă se va pune in practică, riscă să îi bage în faliment.

Luis Lazarus este prezent la congresul ciobanilor de la Sibiu pentru a fi alături de cei care sunt cei mai nedreptățiți, în ciuda faptului că oferă României și nu numai alimente de calitate, precum lapte, brânză, carne.

„Prieteni, suntem aici la adunarea generală a ciobanilor din România. Practic, un adevărat congres cu sute de ciobani care au venit aici să-și plângă soarta să aducă la cunoștința tuturor românilor problemele cu care se confruntă.

„Ciobanii care dau României lapte, brânză și carne și ei sunt cei mai neîndreptățiți”

Problemele sunt de toate felurile, de la pășunat la legea vânătorii și până la amenzi date aiurea, amenzi care au făcut ca așa cum știți foarte bine să fie sacrificate mii și sute de mii de oi, unii dintre ciobani neprimind niciun fel de despăgubiri. Deci, toate aceste elemente legate și de ANSVSA, legate de felul în care medicina veterinară acționează asupra ciobanilor, iată, se discută aici.

Au fost discuții în contradictoriu; oamenii sunt extrem de nemulțumiți, oamenii au apreciat că nu se mai poate așa, pentru că ei dau României lapte, brânză și carne și ei sunt cei mai neîndreptățiți. Iată, sunt aici împreună cu ciobanii noștri dragi și cei mai faimoși ciobani din România, cu Ionică și cu Ghiță.”, a declarat Luis Lazarus.

Lazarus a pus problema că niciun oficial de rang înalt, precum ministrul Agriculturii și Mediului, nu a fost prezent la congresul ciobanilor

„Oameni buni, problema este că, în acest moment, pur și simplu, la ditamai Congresul ciobanilor, nu a venit niciun oficial de rang înalt. Vă puteți imagina așa ceva?

Nici ministrul Agriculturii, nici ministrul Mediului, oameni care sunt implicați direct în fenomen, în sector, în domeniul agricol, nu sunt aici. Deci, pur și simplu, pe oamenii ăștia nu-i interesează.

Comisia Europeană este informată tot timpul aiurea despre lucrurile care se petrec în România și în agricultura din România. În condițiile în care informațiile sunt false, și Comisia Europeană ia decizii anapoda.