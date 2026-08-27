Copil de 6 ani din Botoșani, ajuns la spital în stare critică

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care minorul a ajuns în această situație dramatică
O dramă a zguduit o comunitate din județul Botoșani, după ce un copil în vârstă de doar șase ani a fost găsit într-o stare de sănătate extrem de precară. Descoperirea a fost făcută în circumstanțe care au alarmat imediat autoritățile și personalul medical. Imediat după apelul la numărul unic de urgență 112, la fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță pentru a-i acorda minorului primele îngrijiri la fața locului.
Intervenția medicilor și ancheta poliției
Băiatul era inconștient, avea pielea cianotică și respira superficial. Copilul avea și febră, temperatura măsurată de cadrele medicale fiind de 38,5 grade Celsius.
Starea copilului era atât de gravă încât cadrele medicale au decis transportarea sa de urgență la o unitate spitalicească din zonă. Acolo, minorul a fost supus unor investigații amănunțite, medicii depunând eforturi uriașe pentru a-l stabiliza și a-i salva viața. Având în vedere vârsta fragedă a pacientului și starea în care a fost adus, personalul medical a notificat imediat organele de poliție.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate contextul în care s-a produs acest incident. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani ar putea fi, de asemenea, implicați pentru a verifica condițiile în care trăiește minorul și dacă acesta a fost victima vreunei forme de neglijență sau abuz din partea celor care îl aveau în grijă.
Plasturi cu fentanyl
Din primele informații, băiatul ar fi primit patru plasturi medicamentoși cu fentanyl, aplicați de sora sa, în vârstă de aproximativ 9-10 ani. Fetița ar fi găsit plasturii în locuință și i-ar fi aplicat fratelui pe zona în care acesta avea zgârietura.
Fentanylul este un opioid foarte puternic, iar expunerea accidentală poate duce la deprimarea severă a respirației și pierderea stării de conștiență. În cazul copilului, starea de comă și respirația superficială au impus intervenția de urgență a echipajelor medicale, notează Monitorul de Botoșani.