Cinci șoferi, lăsați o vreme fără permise! Câte amenzi au dat polițiștii în Medgidia

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și al Poliției orașului Medgidia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză și conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. În urma activităților, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 22.000 de lei. Totodată, au fost reținute în vederea suspendării 5 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Sursa: Realitatea de Constanta

