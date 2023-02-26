Cinci șoferi, lăsați o vreme fără permise! Câte amenzi au dat polițiștii în Medgidia

26 feb. 2023, 18:53
Articol scris de Realitatea de Constanta

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și al Poliției orașului Medgidia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză și conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. 

  În urma activităților, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale  în valoare de aproximativ 22.000 de lei.

Totodată, au fost reținute în vederea suspendării 5 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Sursa: Realitatea de Constanta

