Ce au descoperit autoritățile după un nou survol al navei lovite în Marea Neagră. Accesul la bord rămâne interzis

Autoritățile au revenit cu noi informații despre situația navei comerciale Gas Lisbon, avariată în urma incendiului izbucnit în largul Mării Negre. Un nou survol efectuat joi cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne arată că temperatura din zona afectată a scăzut, însă accesul la bord nu este încă permis.

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