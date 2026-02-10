BNS, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Nu sacrificați drepturile angajaților"

"România trebuie să susțină o Europă socială, nu austeritatea”

Blocul Național Sindical (BNS) îi cere premierului Ilie Bolojan să apere drepturile angajaților în negocierile europene și să respingă orice direcție care ar readuce austeritatea. Într-un comunicat transmis marți, BNS – alături de Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) – solicită ca România să fie „vocea lucrătorilor români la Bruxelles” și să susțină un model economic bazat pe investiții și protecție socială.

Sindicatele cer investiții, nu tăieri, și condiționalități sociale stricte

BNS subliniază că Europa „nu își poate atinge obiectivele cu mâinile legate” și că este nevoie de un cadru economic care să permită statelor membre să protejeze sistemele sociale. Organizația insistă asupra unui plan amplu de investiții, respingerii dereglementării și introducerii unor condiționalități sociale ferme pentru companiile care primesc fonduri publice.

În comunicat se arată că investițiile trebuie să fie orientate către producție, inovare, securitate energetică și servicii publice, iar sprijinul financiar să fie acordat doar firmelor care respectă contractele colective și creează locuri de muncă de calitate.

BNS respinge pachetele de dereglementare de tip „Omnibus”, despre care afirmă că ar reduce protecția lucrătorilor, și susține o abordare „Made in Europe” bazată pe standarde înalte, nu pe scăderea salariilor sau a condițiilor de muncă.

Organizația cere și adoptarea unei Legi privind locurile de muncă de calitate (Quality Jobs Act), care să garanteze salarii echitabile, siguranță la locul de muncă și acces la formare profesională.

În final, BNS afirmă că susținerea acestor măsuri la nivel european ar permite României să dezvolte servicii publice solide și o economie echitabilă: „Este momentul ca România să susțină o integrare europeană care livrează condiții mai bune de viață și de muncă pentru toți cetățenii săi.”





