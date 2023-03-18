Autoutilitară răsturnată: un mort și trei răniți

18 mar. 2023, 21:27
Realitatea de ConstantaArticol scris de Realitatea de Constanta

O femeie a murit iar alte trei persoane au fost rănite după ce autoutilitara în care se aflau  s-a răsturnat pe drumul vechi spre ecluza Cernavodă, în județul Constanța.

„La accident au fost găsite patru victime: una dintre ele, predată în stop cardio respirator către Spitalul din Cernavodă, unde  din păcate, afost declarat decesul, o victimă cu traumatism de membru superior, o alta cu traumatism carnian și a patra cu traumatism de membru inferior. Celelalte trei victime au fost transportate la Spitalul din Cernavodă”, a declarat medicul Claudiu Tatarici, purtător de cuvânt al SAJConstanţa.

Polițiștii cercetează cauzele producerii accidentului.

