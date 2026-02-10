Autoritățile liniștesc populația: drona găsită pe plaja din Mamaia nu provine dintr-o zonă de conflict
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări
Procurorii din Constanța au anunțat că nu există indicii că resturile de dronă descoperite pe plaja din Mamaia ar proveni dintr-o zonă de conflict și au dat asigurări că nu există pericol pentru populație, potrivit realitatea.net.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au anunțat marți că nu există indicii potrivit cărora drona ale cărei resturi au fost descoperite pe plaja din Mamaia ar proveni dintr-o zonă de conflict și au precizat că nu există pericol pentru populație.
„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări pentru a stabili natura aparatului de zbor fără pilot și proveniența acestuia. Până în acest moment nu există indicii că aparatul provine dintr-o zonă de conflict și nu există pericol pentru populație”, au transmis procurorii pentru News.ro.
Precizările vin după ce reprezentanții Gărzii de Coastă au anunțat, luni seara, că polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone pe plaja din stațiunea Mamaia. Ajunși la fața locului, polițiștii de frontieră au identificat resturi metalice care păreau să provină de la un aparat de zbor neidentificat.
