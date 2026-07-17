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Sanatate· 1 min citire

Un om a murit, iar alți doi sunt în spital după ce s-au infectat cu virusul West Nile. Avertismentul medicilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat17 iul. 2026, 14:26
SursăRealitatea.Net

Trei cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care unul soldat cu decesul pacientului, au fost raportate în România în prima jumătate a lunii iulie, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Un pacient a murit

"În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-16.07.2026 au fost înregistrate 3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces", a transmis INSP.

Potrivit reprezentanților instituției, cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri), în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.

Recomandările medicilor pentru populaţie:

  • să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,

  • să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,

  • să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,

  • să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),

  • să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,

  • să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

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