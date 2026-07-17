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Sanatate· 2 min citire
Pacienţii care au nevoie de recuperare medicală vor putea face şedinţele de kinetoterapie de acasă
Recuperare medicală online
Publicat17 iul. 2026, 09:05
Sursărealitatea.net
Noua reglementare completează legea privind reforma în domeniul sănătății.
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